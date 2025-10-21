Justo. Alianza Lima ganó tres puntos vitales en la altura de Huancayo al vencer a Sport Huancayo 2 a 1, en una tarde de goles, tarjetas rojas y amarillas, pero buen espectáculo.

Duelo entre rojos y -esta vez- morados empezó con mucha intensidad, ambos salieron a ganar y la primera sensación de gol a los 09 minutos de media vuelta Ronal Huaccha remata y Guillermo Viscarra tuvo que volar para evitar la caída de su arco.

Ante muchos reclamos subidos de tono de ambas bancas, el juez principal Edwin Ordoñez expulsa al DT Richard Pellejero y al preparador físico de Alianza Sebastián Somoza.

El partido se muestra muy friccionado y en un ataque por la izquierda Erick Castillo remata y la pelota choca en el palo izquierdo del arco de Ángel Zamudio y muy atento Paolo Guerrero remata y anota el gol íntimo, Yonatan Murillo no pudo contener.

El Rojo no se queda atrás y dos claras Marcelo Gaona de cabeza desperdicia y Javier Sanguinetti de un sorpresivo remate de media distancia otra vez Guillermo Viscarra tuvo que exigirse al máximo para evitar.

En la segunda mitad a pesar que Huancayo salió muy ofensivo y atrevido llegando constantemente y a los 52 minutos casi llega el empate tras remate de Nahuel Lujan, pero también Gaspar Gentile desperdicia solo frente a Ángel Zamudio.

A los 90 minutos Hernán Barcos supera la marca de Marcelo Gaona y de zurda anota el segundo tanto aliancista y al final a los 97 minutos Diego Carabaño se lleva a dos defensores y coloca muy bien la pelota en el arco de Viscarra y convierte el tanto del descuento y culmina el partido con el triunfo de Alianza Lima 2 a 1.