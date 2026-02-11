Previo al partido por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 frente a 2 de Mayo, Alianza Lima sorprendió a sus hinchas al oficializar la salida de Carlos Zambrano del plantel. Cabe recordar que el defensor nacional protagonizó una grave indisciplina durante la pretemporada en Uruguay e incluso fue denunciado, junto a Sergio Peña y Miguel Trauco, por una joven argentina de 22 años.

Días atrás, Alianza Lima anunció la salida de los otros dos jugadores involucrados en el escándalo, pero la hinchada pedía que se aplicara la misma medida para Zambrano, dado que no es la primera vez que se le vincula con alcohol o mujeres durante concentraciones. Finalmente, el club atendió estas demandas y el exjugador de Boca Juniors no formará más parte del plantel, quedándose fuera tanto de la Liga 1 como del torneo Conmebol.

“El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública que el futbolista Carlos Zambrano ha dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución, tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes”, señalo Alianza Lima mediante un comunicad en sus redes sociales.

Carlos Zambrano denuncia por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso sexual

Gonzalo Hidalgo, abogado del futbolista Carlos Zambrano, informó que el jugador interpuso hace una semana una denuncia por presunta extorsión ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno del Callao contra la joven que lo acusó de un supuesto abuso sexual, caso que se dio a conocer el jueves 22 de enero.

Hidalgo indicó que, además de ella, la denuncia incluye a otras cuatro personas, entre ellas un sujeto que —según precisó— envió al futbolista presuntos mensajes extorsivos a través de una cuenta de Instagram. El jugador se encuentra actualmente separado del primer equipo de Alianza Lima.

“Un día antes de que esta noticia se haga pública, el jueves 22, un día antes, miércoles cerca de la medianoche, mi patrocinado recibió mensajes extorsivos donde le hacían saber que estas personas que se comunicaban tenían conocimiento del hecho ocurrido en el hotel y le dicen que por favor se comuniquen por ese medio si quiere solucionar el problema, de lo contrario, la carpeta sería entregada a la Fiscalía y en base a eso tomamos acciones legales”, declaró a RPP.

El abogado precisó que su asesoría legal a Carlos Zambrano se limita a la denuncia presentada contra la joven extranjera y que no participa en la investigación que se sigue contra el futbolista por el presunto abuso sexual ocurrido en Uruguay.

“(Zambrano) ya tiene un equipo de abogados en Argentina y Uruguay que está viendo el tema. Dar una opinión jurídica del tema no lo puedo hacer porque no tengo conocimiento extenso de la situación legal, porque no estoy llevando el caso y tampoco tengo autorización para ello”, agregó Hidalgo.

La defensa legal del futbolista también descartó que la denuncia presentada responda a una estrategia para presionar a Alianza Lima o conseguir beneficios ante una eventual resolución de contrato. “Una cosa no tiene que ver con la otra”, enfatizó.

“Mi patrocinado recibió los mensajes extorsivos antes de que esta denuncia se haga pública, no es que después de hacerse pública lo recibió”, manifestó el letrado.