Alianza Lima no sale de una polémica sin entrar en otra, y es que en medio del escándalo por apagar las luces del estadio Matute tras perder contra Universitario la final de la Liga. ‘Los Íntimos’ ahora serían denunciados por Al-Fateh, club de Arabia Saudita en el que juega Christian Cueva.

Como se recuerda, Cueva fue separado de los partidos con Alianza Lima debido a que sufrió un lesión que no le permitía estar en una óptima condición física. El club blanquiazul decidió no pagar la operación al popular ‘Aladino’ y no renovar su contrato para el 2024, por lo que dejarían que regrese a Arabia Saudita.

En ese sentido, el club Al-Fateh estaría próximo a iniciar un proceso legal contra Alianza Lima por no cubrir los gastos de la operación de ligamentos cruzados posteriores de la rodilla de Christian Cueva, así lo informó el diario Líbero.

Además, el club árabe, que tiene contrato con Christian Cueva hasta el 2025, no concibe la idea de que el futbolista peruano haya jugado con dolor durante la temporada, y acusa al club blanquiazul por no cuidar correctamente la salud de su jugador.





