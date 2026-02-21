Alianza Lima venció 1-0 a Sport Boys en el estadio Estadio Alejandro Villanueva y tomó momentáneamente la punta del Torneo Apertura 2026.

El único gol del partido lo marcó el defensa Renzo Garcés a los 31 minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina ejecutado por Jairo Vélez.

El cuadro íntimo, que llegaba golpeado tras su eliminación en la Copa Libertadores y un empate previo en el campeonato local, mostró una versión más ordenada.

El equipo victoriano incluso anotó un segundo gol por intermedio de Marco Huamán, pero fue anulado por falta en el inicio de la jugada.

Con este resultado, Alianza suma 10 puntos y se coloca provisionalmente en la cima del Apertura, a la espera de los partidos de sus perseguidores, aunque el rendimiento dejó sensaciones divididas en la hinchada.