Alianza Lima y Alianza Univerisdad de Huánuco empataron a cero por la jornada 2 de la fase 2 de la Liga 1. Carlos Bustos, entrenador íntimo, luego del partido, analizó el desempeño de sus jugadores pero también mostró su incomodidad por la programación de su equipo para las próximas jornadas.

El técnico argentino inició resaltando el trabajo de su rival. “Alianza Universidad tiene jugadores con mucha experiencia. Se nos complicó, pero merecimos marcar la diferencia en algunas jugadas. El arquero estuvo muy bien. Nos faltó concretar, esa es la realidad”.

Sobre la forma en la que su equipo encara los encuentros, dijo: “Alianza va a ir en busca de los partidos siempre, siempre con la intensión de dañar a los rivales. Hoy ellos se pararon muy bien, intentaron igualar nuestro dibujo al inicio y nos controlaron. Tuvieron algunas contras, pero no recuerdo mucho más”.

Jefferson Farfán y José Manzaneda no pudieron ser utilizados en este encuentro. La ‘Foquita’ continúa recuperándose de la lesión a la rodilla que no le permitió mientras terminar la fase 1, mientras que el volante se encuentra descansando tras acusar molestias musculares.

“Jefferson va muy bien, recuperándose, tiene para un tiempo más, pero va bien, se siente bien anímicamente. Estamos contentos por eso”, dijo. “José tuvo algunas molestias, también tuvo a sus mellizos, pero está bien”.

Para finalizar, Bustos se mostró incómodo con las sedes que le tocarán a Alianza Lima en las próximas fechas. “No quiero que se tome a manera de excusa, pero la liga tiene que prestar atención a algunas cosas. Ya conocemos la programación de las fechas 3, 4 y 5. Todos los equipos deben rotar de cancha y algunos no lo hacen. No juegan en Villa el Salvador, no juegan en San Marcos. Tengamos cuidado con eso”, empezó.

“En agosto son siete partidos para los jugadores. Tengamos en cuenta que aparte de jugar partido cada tres días, tenemos que jugar en San Marcos que no es una cancha apta para la primera división. He hablado con muchos entrenadores porque no todos los equipos tienen la dificultad de jugar en una cancha y otra”, agregó Carlos.

“En la primera fecha a Alianza le tocó Villa el Salvador, le tocó hoy Callao, le toca de nuevo Villa el Salvador, luego San Marcos y el Gallardo. No todos los equipos tienen esa variedad. Es importante aclararlo”, finalizó el argentino.

La próxima fecha, Alianza Lima tendrá que enfrentar a Sport Boys, club que derrotó a Ayacucho FC y sumó sus tres primeros puntos. El partido se jugará el próximo domingo 1 de agosto a las 3:30 p.m.