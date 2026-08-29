En el partido más atractivo de la séptima fecha del Torneo Clausura, Alianza Lima (3.° con 12 puntos) recibirá este sábado, a las 7:30 p. m., en el Estadio Alejandro Villanueva, al Deportivo Garcilaso (1.° con 13 puntos). Separados por apenas una unidad, ambos equipos afrontarán un duelo con implicancias directas en la lucha por el liderato.

El conjunto dirigido por Pablo Guede llega invicto a este compromiso, con tres victorias y tres empates en sus seis presentaciones. Si bien el funcionamiento colectivo ha generado cuestionamientos en los hinchas, los números muestran una realidad favorable para los blanquiazules cuando juegan en casa: Matute se ha convertido en uno de sus principales bastiones durante la temporada.

En lo que va del año, Alianza Lima ha conseguido imponerse en prácticamente todos sus partidos como local y solo cedió puntos ante Sporting Cristal, con el empate registrado en la fecha 14 del Torneo Apertura, según recoge el Datero Betsson. En el Clausura, además, mantiene un rendimiento perfecto en casa, con tres triunfos en tres partidos disputados.

Al frente estará Deportivo Garcilaso, que llega como líder del Clausura junto a Universitario. El conjunto cusqueño suma cuatro victorias, un empate y una derrota en el torneo. Sin embargo, su única presentación en Lima en esta segunda parte del campeonato terminó con una derrota ante Sporting Cristal en la jornada inaugural.

Un historial en Matute que promete goles

Desde que Deportivo Garcilaso llegó a la máxima categoría en 2023, ambos equipos se han enfrentado siete veces, con un historial favorable para Alianza Lima. Tres de esos encuentros se disputaron en Matute, donde los blanquiazules registran dos victorias y una derrota.

Precisamente, el antecedente más reciente en el estadio Alejandro Villanueva, correspondiente al Torneo Clausura 2025, terminó con triunfo del ‘Vendaval Celeste’. El conjunto cusqueño buscará ahora repetir aquella actuación.

Los antecedentes en Matute, además, muestran una particular tendencia goleadora. Según información del Datero Betsson, en los tres enfrentamientos disputados entre ambos equipos en este escenario, Alianza Lima marcó exactamente tres goles en cada uno. Pero hay un dato todavía más llamativo: ninguno de estos tres encuentros terminó con menos de cinco goles, configurando una serie de partidos abiertos y con constantes ocasiones de gol para ambas escuadras.

Alianza parte como favorito para Betsson

Las cuotas de Betsson también reflejan el peso de la localía y el buen momento de Alianza Lima en Matute. Los blanquiazules parten como favoritos para quedarse con los tres puntos, con una cuota de 1.40 por su victoria. Mientras un empate paga 4.15, un sorpresivo -pero no imposible- triunfo de Deportivo Garcilaso alcanza una cuota de 9.20.

Con la punta del Clausura en juego y apenas un punto de diferencia entre ambos, el duelo promete emociones dentro y fuera de las áreas. Alianza buscará mantener su invicto y aprovechar la fortaleza de Matute para acercarse al liderato, mientras que Garcilaso intentará defender la punta y volver a celebrar en un escenario donde ya sabe lo que es ganar.