Alianza Lima venció (3-0) a Sport Boys este sábado 21 de setiembre en el Estadio Nacional, con goles de Pablo Sabbag. Juan Pablo Freytes y Paolo Guerrero, por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2024.

El club blanquiazul se adelantó en el marcador en el primer tiempo. Pablo Sabbag anotó de penal a favor de Alianza Lima en el minuto 15 . Para ello, antes Facundo Mansilla le cometió una falta en el área a Paolo Guerrero por lo que Sabbag cobró el penal.

En tanto, Juan Pablo Freytes puso el segundo tanto para los aliancistas a los 46′ y Paolo Guerrero a los 55′.

Paolo Guerrero. (Foto: GEC)

Alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos; Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Erick Noriega; Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Gonzalo Aguirre, Juan Pablo Freytes, Kevin Quevedo; Pablo Sabbag y Paolo Guerrero.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Renzo Salazar, Christian Ramos, Juan Morales, Zahir Mansilla; Christian Carbajal, Joao Villamarín, Kevin Peña, Brandon López; Cristian Techera y Pablo Bueno.

PREVIA

Alianza Lima no solo necesita los tres puntos para permanecer en la pelea directa por la corona, sino que también tomará la cima parcialmente y meterá presión a Universitario, que recién jugará un día después. No hay margen de error y no importa el estilo de juego con tal de triunfar.

Uno de los problemas que más afecta a la escuadra está en el ataque, pues no terminan de cohesionar su colectivo y trasladarlo al marcador. Hernán Barcos, con 14 goles en el año, será la principal carta para esa labor. Matías Succar y Kevin Quevedo serían sus acompañantes.

En cuanto a Paolo Guerrero, aún no está en su mejor estado físico y por ello no es considerado como titular. Sin embargo, si Soso cree que el “Pirata” atravesó mucho desgaste por la seguidilla de cotejos, “PG9″ podría ocupar un espacio.

Por su parte, Boys llega de caer 0-3 a manos de Universitario y enlaza cinco duelos sin ganar (tres derrotas y dos empates). Y de esa mala racha, el conjunto del Callao no infló las redes en las últimas tres apariciones.

Joel López Pissano, Cristian Techera y Pablo Bueno se encargarán de poner en aprietos a los “Íntimos”; mientras que Christian Ramos será el cerrojo en la defensa. Asimismo, Benavente surge como alternativa para desequilibrar la historia.

Invicto

Sport Boys no perdió los dos últimos partidos en casa contra Alianza Lima y dejó el arco en cero: empató 0-0 en 2022 y venció 1-0 en 2023.

