La novena fecha del Torneo Clausura tendrá un sabor especial, pues se disputará el superclásico nacional entre Alianza Lima y Universitario. A poco del encuentro, Aldo Olcese, quien fue campeón con el equipo íntimo, hace un análisis de cómo llegan los “compadres”.

Tanto la “U” como Alianza no van en el mejor momento al clásico. ¿Cómo esperas que sea este encuentro?

Es un clásico de todas maneras. Siempre ha pasado lo mismo, no llega bien un club o, quizás, los dos, como en este caso. Si bien están arriba en la tabla, a ojos de los hinchas, ninguno de los dos equipos está jugando bien. Igual, no deja de ser un clásico, es un partido aparte, trae muchas más emociones y el jugador trabaja mucho mejor en la semana, con más ganas, deseando que llegue el encuentro. Eso lo hace diferente de otros cotejos. Y supongo que será como todos, luchado y peleado, aunque ojalá que con muchos goles.

¿Cuánto influirá la localía?

Siempre es importante, más ahora que los estadios se están llenando. Es todo un show, eso motiva mucho a los jugadores. Sin duda, influye muchísimo. Tal vez antes no, porque no se llenaban las tribunas, pero ahora sí cobra más relevancia.

¿Qué es lo que más recuerdas de los clásicos que jugaste y cuál es la diferencia con los duelos en la actualidad?

Lo que pasa es que ahora es más espectáculo, más show, más bonito, hay más cosas para que el hincha se pueda entretener. Tal vez, cuando se jugaba antes, lo bueno que teníamos es que estaban las dos hinchadas, que era fundamental para los jugadores. Las salidas al campo eran bonitas, porque aparecía primero un equipo y luego el otro, las hinchadas te saludaban.

Varios clásicos de los últimos años marcaron la salida de un técnico y se habló mucho de que Pablo Guede se marcharía. ¿Este partido podría ser lapidario?

No creo que para Guede, ni tampoco para Cúper, perder un clásico sea un motivo de despido, a menos que sea por goleada. Pablo Guede ha sido criticado desde que llegó, incluso siendo campeón, y también en este momento, estando Alianza arriba. No creo que alguno deje el cargo con la derrota.

A inicios de año, se decía que Alianza estaba bien cubierto en ofensiva con Guerrero, Ramos y Girotti, pero estas semanas se vieron problemas de efectividad. ¿Fallaron en los fichajes?

Más que fallar, me parece que exageraron con el tema de Girotti, en especial en lo económico. Invirtieron mucho en un jugador que todavía no ha hecho un buen trabajo. Esperemos, para el bien de Alianza, que pueda mejorar y demostrar lo que valió en su momento. Sobre Paolo, para mí es un gran futbolista y tiene que seguir jugando hasta donde quiera; total, es su cuerpo y es su pensamiento. Sí, creo que Alianza está sufriendo en la parte ofensiva, pues ninguno de los tres es el goleador esperado. Igual, un equipo no solamente se mueve por un “9”, debe ser completo: los volantes tienen que llegar y los extremos tienen que hacer goles. En contraparte, la “U” ha mejorado en ese sentido, con Gianluca Lapadula y Alex Valera, pues se han llevado muy bien, han tenido química y han hecho goles. Ofensivamente, Universitario le saca ventaja a Alianza.

Tú has sido tres veces campeón con Alianza Lima. ¿Aumenta la presión de levantar el título sabiendo que la “U” es el vigente tricampeón?

Considero que la presión, ahora, es más para la “U”, pues tiene que ganar el Clausura. Alianza ya se quedó con el Apertura, ya está en la Libertadores y está esperando, probablemente, una final. Así, Universitario tiene la obligación de liderar para forzar una definición. De todas maneras, en el clásico siempre hay una presión adicional por triunfar, más aún si te encaminas a un título. Muchas veces, para los hinchas, si ganas un clásico en el año y no eres campeón, hasta, de repente, se quedan contentos por haber superado al eterno rival.

A la vez, el recordado volante aseguró que, como hincha del fútbol, prefiere una final. “Sería bonito que hubiera playoffs, nos divertiríamos con esa definición. Sin embargo, me imagino que la gente de Alianza Lima quiere campeonar directo”, señaló.