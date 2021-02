Alianza Lima, con plantel lleno de juventud y talento, buscará regresar a la primera división del fútbol peruano esta temporada; sin embargo, muchos señalan que es necesario que posea una cuota de experiencia para pelear el torneo de la Liga 2 y cumplir el objetivo.

Nombres como Jose Carlos Fernández, Salomón Libman y Wilmer Aguirre sonaron como posibilidad para llegar al cuadro dirigido por Carlos Bustos. El ‘Zorrito’ conversó con Radio Ovación y explicó si existía alguna posibilidad.

“No he tenido contacto con gente de Alianza. Se podría decir que son simplemente comentarios que salen. He tenido conversaciones con algunos clubes, pero nada concreto”, dijo Aguirre.

“Como hincha siempre a fin o principio de año siempre me ilusiono con la posibilidad de regresar. No pierdo las esperanzas de algún día volver a mi casa. Mi sueño es retirarme ahí”, agregó el atacante.

Sobre la falta de hombres con varios minutos de juego en el plantel de Alianza Lima, Aguirre dijo: “Siento que a Alianza le falta más gente. No creo que pueda pelear con jóvenes. Hoy más que nunca Alianza tiene que recuperar esa identidad que se ha perdido muchos años atrás. Necesita jugadores que estén comprometidos y que tengan ese amor al club. No lo digo por mí. Hay muchos jugadores que están identificados que a ojos cerrados, como yo, regresarían a Alianza”.

Hasta el momento el atacante que brilló en la Copa Libertadores 2010 con los victorianos no tiene equipo. “Lo ideal es empezar de cero. La prioridad es anclar en un equipo de Primera. La mayoría de los equipos ya empezó la pretemporada. Uno llega en desventaja pero no me quedo atrás. Me encuentro en Pisco y salgo a hacer mis entrenamientos para mantenerme”, declaró.