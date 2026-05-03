El Concejo Municipal de Piura aprobó la propuesta de ordenanza municipal y la resolución de alcaldía que regularán el Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL) 2025–2030, paso importante para su formalización y puesta en marcha como instrumento de gestión para el fortalecimiento del turismo en la provincia.

El PDTL establece una visión y misión del turismo hacia el 2030, junto a objetivos estratégicos y un plan de acción con metas concretas. El documento incluye el diseño del entorno institucional, diagnóstico turístico local y análisis estratégico, cumpliendo con la metodología establecida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo mediante la R.M. N.° 107-2021-MINCETUR.

La propuesta fue elaborada mediante un proceso participativo que involucró al sector público y privado, la academia y la sociedad civil organizada, con asistencia técnica del órgano competente en materia de turismo y liderazgo del gobierno local. Asimismo, cuenta con la opinión técnica favorable del ente regional, requisito previo para su aprobación mediante ordenanza municipal.

El proceso de elaboración del PDTL se inició en 2024 e incluyó a los diez distritos de la provincia de Piura, así como a representantes de asociaciones, instituciones académicas, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, consolidando una propuesta integral que busca posicionar a Piura como un destino turístico competitivo y sostenible.