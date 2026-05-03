Más de 20 mil habitantes de los distritos de Chincha Alta y Pueblo Nuevo serán beneficiados con un proyecto de saneamiento básico que busca cerrar una brecha histórica en el acceso a servicios esenciales, luego de más de 15 años de carencias en estas zonas.

Calidad de vida

La obra del Gobierno Regional de Ica, que actualmente se encuentra en ejecución, contempla una inversión superior a los 95 millones de soles e incluye la instalación de redes matrices de agua potable y alcantarillado, así como conexiones domiciliarias que permitirán llevar el servicio directamente a miles de viviendas. Además, se tiene prevista la construcción de un reservorio con capacidad de 1,500 metros cúbicos, lo que garantizará la continuidad y adecuada presión del suministro en los sectores intervenidos.

El proyecto beneficiará a 16 asentamientos humanos, entre ellos Ciudad Satélite, Las Lomas y Casuarinas, donde más de 3 mil hogares accederán por primera vez a servicios básicos formales.

Esta intervención permitirá eliminar prácticas precarias como el uso de silos y el almacenamiento de agua en condiciones inadecuadas, que durante años representaron un riesgo constante para la salud de la población.

Especialistas señalan que la implementación de sistemas modernos de distribución de agua potable y recolección de aguas residuales tendrá un impacto directo en la reducción de enfermedades infecciosas, especialmente aquellas relacionadas con la falta de saneamiento. Asimismo, se espera una mejora significativa en las condiciones de salubridad, lo que contribuirá al bienestar general de las familias y al desarrollo ordenado de estos sectores.

La ejecución de este proyecto representa un avance importante en el cierre de brechas de infraestructura básica en la provincia de Chincha.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO