Iniciativa. El Ministerio de Educación (Minedu) impulsa una estrategia integral para la prevención y atención de la conducta suicida en universidades, con el fin de evitar desgracias en la comunidad educativa y sociedad en general.

Por segundo año consecutivo, se instaló una mesa de trabajo sobre la prevención del flagelo descrito, un espacio que promueve compromisos para proteger el bienestar socioemocional de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes.

“La salud mental es la base del aprendizaje y una educación superior de calidad debe garantizar el bienestar socioemocional. Atender la salud mental a tiempo ayuda a prevenir problemas graves que pueden derivar en depresión severa, aislamiento social e incluso pensamientos suicidas”, remarcó la ministra de Educación, María Esther Cuadros.

Avances

Durante la primera sesión del 2026, realizada el 22 de abril, participaron 200 representantes de 78 universidades (34 públicas y 44 privadas) de 20 regiones del país, así como de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, colegios profesionales y establecimientos de salud.

En paralelo, el Minedu puso en marcha el ciclo de capacitaciones virtuales “Universidades que cuidan: prevención y atención de la conducta suicida”, una iniciativa orientada a fortalecer las competencias de docentes, estudiantes, autoridades y personal administrativo para abordar esta problemática desde un enfoque ético, preventivo y basado en evidencia.

Cabe señalar que el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF) reportó cerca de 600 suicidios al cierre del 2026. La ciudadanía puede buscar orientación y ayuda profesional a través de la Línea 113, disponible las 24 horas del día.