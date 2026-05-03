La serie dramática La casa del dragón estrenará su tercera temporada el 21 de junio de 2026 a través de la plataforma HBO Max, con un total de ocho episodios que se emitirán semanalmente hasta el 9 de agosto.

La producción forma parte del universo de Juego de Tronos y se sitúa aproximadamente 200 años antes de los eventos narrados en la serie original.

Una historia centrada en la Casa Targaryen

Basada en el libro Fuego y sangre de George R. R. Martin, la serie narra la historia de la Casa Targaryen y los conflictos por el poder en Westeros.

La nueva temporada continuará desarrollando las tensiones internas de la familia y sus disputas por el control del Trono de Hierro.

El elenco principal regresa

El reparto incluye a reconocidos actores del universo de la serie:

Matt Smith

Emma D’Arcy

Olivia Cooke

Rhys Ifans

Steve Toussaint

A ellos se suman otros miembros del elenco que continúan desarrollando la narrativa en esta nueva entrega.

Equipo creativo y producción

La serie es liderada por Ryan Condal como showrunner, junto a George R. R. Martin como cocreador y productor ejecutivo.

El equipo de producción incluye a Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett.

La dirección de los episodios estará a cargo de Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere.

Continuidad del universo de la saga

Las dos primeras temporadas de La casa del dragón, así como todas las temporadas de Juego de Tronos, se encuentran disponibles en HBO Max.

Además, la franquicia continuará expandiéndose con nuevas producciones, incluyendo la serie El caballero de los siete reinos, cuya segunda temporada se encuentra actualmente en producción.