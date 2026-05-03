La criminalidad sigue imperando en la capital, y no hay nada ni nadie que pueda frenarla, para perjuicio de millones de ciudadanos.

Esta vez, presuntos extorsionadores balearon y dejaron en estado de gravedad al conductor de una combi informal, a la altura de la cuadra 23 de la avenida Enrique Meiggs, en la zona de Mirones Bajo, en el Cercado de Lima.

La víctima fue identificada como Jeanpol Bruno Urtecho Salazar, confirmó la Policía. Hasta el cierre de esta edición, seguía luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Arzobispo Loayza.

Se supo que el ataque ocurrió cuando el conductor estaba estacionado en la zona, aparentemente, a la espera de pasajeros. La unidad que manejaba era totalmente blanca y no presentaba los signos distintivos de las empresas de transporte, por lo que se maneja que era pirata.

Inseguridad

Los peritos de criminalística hallaron hasta seis casquillos de bala en la zona, lo que habla de la ferocidad del ataque.

Se desconocen las causas del ataque, aunque por sus características, se presume que responde a un nuevo atentado relacionado con la extorsión y el cobro de cupos.

Vecinos de la zona dijeron que no conocen a la víctima; sin embargo, aseguraron que los índices de inseguridad se incrementaron hace varios meses, por lo que pidieron la urgente intervención de la Policía Nacional.

Este nuevo ataque ocurrió solo tres días después de que el gobierno de José María Balcázar ampliara por otros 60 días el estado de emergencia que regía e Lima y Callao.

El régimen de excepción fue ampliado para combatir los imparables casos de criminalidad, aunque en la practica no se ven resultados.