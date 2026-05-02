Un incendio de gran intensidad se registró en una distribuidora de llantas ubicada en la calle El Anís, a la altura de la cuadra 41 de la avenida Gerardo Unger, en el distrito de Independencia. El siniestro se produjo al norte de Lima y generó la movilización inmediata de varias unidades de emergencia para contener el fuego.

El hecho fue reportado cerca de las 9:50 de la mañana de este sábado, según el registro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Hasta el lugar llegaron siete unidades para atender la emergencia y evitar que las llamas se extendieran a viviendas cercanas.

Bomberos controlaron la emergencia

Las labores de control del incendio se prolongaron durante varias horas debido a la intensidad del fuego. El material almacenado dentro del inmueble contribuyó a la rápida propagación de las llamas en los distintos niveles del edificio.

El jefe de la XXV Comandancia Departamental Lima Norte, Jaime Carrasco, informó a RPP sobre el estado de la emergencia tras el trabajo realizado por los equipos de respuesta. Antes de detallar la situación final del siniestro, explicó el avance de las labores en el lugar.

“La emergencia ya está totalmente apagada. Ya estamos solamente en el recojo de material. Ha sido una estructura de cuatro pisos, la cual ha tenido almacenes de llantas en el primero, segundo y tercer piso. Hemos tenido el área comprometida”, señaló.

El representante bomberil también brindó detalles sobre el uso del inmueble intervenido durante el incendio. Según indicó, la estructura había sido acondicionada para actividades comerciales relacionadas con el almacenamiento de neumáticos.

“Esta edificación es una edificación de una casa, la cual ha sido construida como casa y obviamente ha sido usada como un comercio de llantas y obviamente un almacén de llantas. Al ser gran cantidad de llantas, esto ha producido una gran temperatura, lo cual ha dificultado el ingreso y la extinción del fuego”, agregó.

Siete personas afectadas por el humo

Durante la emergencia, siete personas resultaron afectadas por la inhalación de humo. Todas ellas fueron atendidas por personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia del Ministerio de Salud.

El inmueble afectado tiene una extensión aproximada de 120 metros cuadrados, según la información brindada por los bomberos. No se reportaron víctimas mortales durante el siniestro.

Hasta el momento, no se ha determinado el origen del incendio ocurrido en Independencia. La Policía Nacional será la encargada de realizar las diligencias para esclarecer las causas del siniestro.

Las autoridades continuarán con las investigaciones en coordinación con peritos especializados. Mientras tanto, se evalúan los daños estructurales ocasionados en el edificio intervenido.