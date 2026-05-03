Villa La Legua está hoy de fiesta. Este pueblo, con un pasado histórico lleno de costumbres y tradiciones, celebra 137 años de la creación de la Sociedad de la Santísima Cruz del Calvario, patrona del pueblo y propulsora de la creación de la primera capilla.

Dentro de los bienes y enseres de la hoy sociedad de la Santísima Cruz del Tabernáculo existe una cruz pequeña de plata llamada también “la cruz menor”, imagen junto a otras similares sale una semana antes de la fiesta a recorrer el pueblo como parte de la tradición religiosa.

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LA HISTORIA

“Este año está cumpliendo un siglo de existencia, tiene mucho valor histórico y religioso. Es una imagen pequeña de plata, símbolo de la fe y religiosidad del antiguo pueblo de La Legua. En la base de la cruz , el artesano de su hechura grabó el nombre de los cofrades que perennizaron este acontecimiento teniendo como Procurados a Eusebio Chanduví “, dijo el historiador Manuel Zapata.

Más adelante, contó que el primer procurador de la Santísima Cruz fue don Guadalupe Yóvera, quien levantó la primera capilla para la primigenia imagen llamada también “Cruz del Calvario”. “Años después se mandó a confeccionar la preciosa Cruz de cedro laminada en plata fina, la que actualmente sale en procesión y que fue condecorada con la medalla del distrito de Catacaos, cuando cumplió los 125 años de creación”, dijo.

LA FE

Este año, la Sociedad la preside José Sebastián Velásquez Timaná. Con una fe inquebrantable guarda celosamente la Santa Cruz (replica) y es el guardián del antiguo local de la cofradía donde está la primera cruz.

Además, en el antiguo local se guarda la primera campana de la primera capilla. Este local fue de quincha, la segunda de adobe, hasta llegar al templo actual. Para los lugareños es un orgullo ser los guardianes de esta hermosa Cruz del Calvario, “La protectora del pueblo”, que según indican es muy milagrosa.

Hoy habrá izamiento del pabellón nacional, Santa Eucaristía a cargo del párroco Guillermo Uhen, juramentación de nuevos socios y la nueva junta directiva y procesión de la sagrada imagen.