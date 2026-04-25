Catacaos cuenta con un museo dedicado a la preparación a la chicha de jora, donde se pueden apreciar antiguos elementos con que contaban las picanterías.

Ahora, los hermanos orfebres José y Miguel Ipanaqué Fernández piensan crear un museo dedicado a la filigrana, donde estarán todas esas herramientas que usó su progenitor hace un siglo.

“Es un sueño que tenemos pensado realizar, donde se puedan exponer los mecheros, sopletes de boca, fraguas manuales, morteros, entre otros. Buscamos mantener vigente ese legado que recibimos de nuestros padres” , dijeron.

PUEDES VER: Don José Fernández: de músico a orfebre de filigrana de plata

VOLVER AL PASADO

Ellos viven en la calle Pisco 736. Ingresar a este domicilio es realmente volver al pasado. Allí, don José Ipanaqué Guaylupo (nacido el 9 de abril de 1901), hasta el año 1987, trabajó en un pequeño y semi oscuro ambiente, donde existen las herramientas, materiales y accesorios, que usó cuando se dedicó a la joyería.

Hoy, José Segundo y Miguel Segundo siguen la tradición paterna, manteniendo vigente su apellido y gran prestigio, para convertir la plata y el oro en finas y exquisitas joyas, unas hermosas obras de arte que salen de su añorado local.

Mostrando todo lo que han heredado de su amado padre, señalan que “milagrosamente, hace poco iniciamos una limpieza y logramos salvar muchas de las herramientas, materiales, enseres, que pudieron haber sido calcinados, pues somos vecinos del local “La Casona”, que se quemó y queremos tener un lugar privilegiado para que sea admirado por los visitantes y turistas” .

MIRA ESTO: Una gloria viviente de la banda de músicos Santa Cecilia de Catacaos

RECUERDOS

Los hermanos recuerdan que ellos eran los encargados de comprar el carbón u otro material que faltaba. “Poco a poco nuestro padre nos fue enseñando a convertir la plata en chorros de láminas, principalmente las dormilonas, aretes, pulseras, collares que la gente de campo y la ciudad mandaban a preparar por aniversarios o cumpleaños”, dijo José Segundo.

Allí, rodeados de su fragua artesanal, figuran sopletes de boca, mecheros antiguos, modelos de arcilla para trabajar, mortero, entre otros insumos, para dar color a las joyas de oro.