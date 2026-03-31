El orfebre José Benjamín Fernández Aguirre está convencido que la artesanía de Catacaos siempre va a mantenerse, pues refleja su esencia, sus orígenes y marca el camino de la evolución y progreso.

Don José participó en el reciente concurso de filigrana Hilarte, su inspiración fue un hermoso colibrí cola de espátula, que ha sido calificado como una especie amenazada y en proceso de extinción, debido a su pequeña área de distribución y población.

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SU PASIÓN

Pero quienes no conocen a este joven orfebre, les hacemos saber que antes de ser un trabajador manual de la filigrana, estudió y destacó en las aulas de la Escuela de Música José María Valle Riestra, pues le apasionaba ser músico.

“Atrás quedaron mis sueños de ser músico, aprendía rápido y profesionalmente a tocar guitarra, y ya asumía responsabilidades en la vida, quería destacar en el mundo de la música ”, nos dice.

Pero al llamado de su hermano Martín, ingresó en el arte de hilar la plata y el oro en finas hebras para convertirlos en bellas joyas, que son admiradas en el país y el mundo entero.

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GANADOR

Y gracias a ello y a su hermoso “Colibrí” se llevó el tercer puesto en la IV edición del concurso de joyería y filigrana que la comuna cataquense convocó para promover este arte ancestral y reafirmar su vigencia. A esta obra la denominó “La Loddigesia”

Hijo del panadero Zoilo Fernández y de la ama de casa Manuela Jesús Aguirre, le llevó varias semanas pensar cómo hacer, para dar vida a una imagen de un colibrí tomando el néctar de una flor, suspendido en el aire.

“Realmente, durante más de tres semanas, la idea me estuvo dando vueltas y, lo más difícil era mantenerlo suspendido. Tuve que hacer una rama y una base, pero la primera se caía y hubo que preparar otra, más ancha, hasta que quedó“, nos cuenta.