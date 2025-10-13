Tras los hechos de violencia ocurridos en el partido entre Sport Alianza Pisco y Diablos Rojos de Huancavelica en el estadio Teobaldo Pinillo de Pisco, en los que el equipo visitante fue víctima de agresión y robo de sus pertenencias, la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado emitió sanciones disciplinarias.

Estas van desde la descalificación del Alianza Pisco del torneo de Copa Perú 2025 etapa nacional por 3 años, desde el año 2025 hasta el año 2028.

También se determinó la clausura definitiva del mencionado estadio. La imposición de multas para el equipo (20 UIT) y todos los jugadores (suspensión de 48 meses y el pago de 10 UIT).

Al personal directivo de la Liga Departamental se le dispuso la sanción de suspensión por el plazo de 6 meses. Las multas pecuniarias deben ser abonadas en los 30 días siguientes a la notificación de la resolución, y esta puede ser apelable.