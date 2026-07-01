El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, llenó de elogios a Bruno Guimarães tras la clasificación de la “Canarinha” a los octavos de final del Mundial 2026. El estratega italiano destacó la regularidad y el compromiso del mediocampista, a quien consideró una pieza fundamental en el funcionamiento del equipo.

“Bruno es un jugador muy importante, muy constante en el juego, siempre aporta mucho tanto en defensa como en ataque. Ha dado una asistencia fantástica, estoy muy contento porque Bruno tiene un corazón enorme”, declaró Ancelotti.

Guimarães volvió a ser decisivo en el triunfo sobre Japón. Cuando el partido parecía encaminado al tiempo suplementario, el volante filtró un preciso pase para Gabriel Martinelli, quien definió ante la salida del arquero Zion Suzuki y marcó el gol que aseguró la clasificación de Brasil a los octavos de final.

Ante la ausencia de grandes figuras en el plantel brasileño, el mediocampista se ha consolidado como el principal generador de juego. En cuatro partidos disputados acumula cuatro asistencias, quedando a solo una del francés Michael Olise, actual líder de ese apartado estadístico en el Mundial 2026.

Brasil buscará mantener su buen momento el domingo 5 de julio, cuando enfrente a Noruega por los octavos de final de la Copa del Mundo. El compromiso se disputará desde las 15:00 horas en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Estados Unidos, donde la selección sudamericana intentará seguir avanzando en busca del ansiado título mundial.