Minutos después de que Portland Timbers hiciera oficial el fin de su contrato, a raíz de las denuncias de abuso doméstico en su contra, Andy Polo hizo su primer pronunciamiento en redes sociales. El peruano comenzó disculpándose con el club y con las personas involucradas en el caso.

“Alegando a este comunicado quiero empezar pidiendo disculpas al club y a todas las personas involucradas en este tema”, escribió el mediocampista, que se unió al equipo de la MLS en enero del 2019 tras un periodo en Monarcas Morelia de México.

Posteriormente, Polo hizo referencia a un extenso comunicado que también publicó en su cuenta de Instagram para defenderse de las acusaciones.

“Cada pauta mencionada en este comunicado tienen pruebas de respaldo, dichas estas no serán públicas a nivel nacional, ya que mi rubro no es espectáculos y no pienso crear más morbo sobre el tema ni hablar sobre mi vida personal”, escribió.

Por último, el deportista de 27 años, que estuvo muy bien considerado por Ricardo Gareca en la selección peruana en el proceso para la clasificación al Mundial Rusia 2018, señaló que se encuentra tranquilo y que esperará resolver el tema por la vía legal.

“Me encuentro sereno, ya que todo este proceso será mediante la vía legal y dejo bien en claro que no pienso hacer ningún comentario con respecto a lo expresado por la madre de mis hijos en un canal de espectáculos, por el respeto que se le guarda al ser mujer y, principalmente, por ser madre de mis hijos”, sentenció.