Ayer en conferencia de prensa fue presentado el nuevo técnico de Atlético Grau, Angel Comizzo, quien espera revertir la situación en que se encuentra el equipo e indicó que no permitirá la indisciplina.

“He venido al Grau porqué Arturo Ríos cree en mi proyecto y junto a mi comando técnico vamos a jugarnos 12 finales, tenemos un excelente grupo de jugadores, que podemos luchar hasta el final por lograr los objetivos ”, señaló el estratega.

Por otro lado señaló que no permitirá las indisciplinas, “Muchos jugadores me conocen, saben que no me gusta la indisciplina, el que me entrena a conciencia, será titular. Voy a ver a los reservistas y promoveré a los que tengan condiciones”.

JUEGAN 12 FINALES

“Los entrenamientos se darán en dos turnos, mañana y tarde, todos están aptos para jugar y trataremos de revertir las cosas, pues Piura, no se merece estar peleando puestos abajo en este torneo, quiero un equipo intenso y dinámico, cada partido es una final. Sabemos cuantos puntos tenemos hacia arriba y cuantos hacia abajo. Y lo que queremos es avanzar, no hay otro objetivo y vamos a intentar llegar a la Sudamericana” , señaló Angel Comizzo.

Además se refirió al aliento de las barras, “la 12 es vital, primordial y debe alentar siempre, de aquí para adelante, nos jugamos a todo o nada”, Cabe señalar que el equipo albo jugará cuatro partidos en 10 días, empezando por Municipal de visita, luego recibirá a Sporting Cristal, irá al encuentro de Sport Boys y de local recibe a Universitario.

La presentación estuvo a cargo del presidente albo, Arturo Ríos, también estuvo el comando técnico de Angel Comizzo: Nelson Enrique Fontes (Preparador físico) y Horacio Melgarejo (Asistente técnico),