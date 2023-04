FBC Melgar se convirtió en el rey de los empates al sumar un punto de visita luego de igualar 1-1 con Sport Huancayo. Pablo Magnín (52′) anotó para los rojinegros y Juan David Pérez (36′) adelantó en el marcador.

El entrenador Mariano Soso sorprendió a propios y extraños tras alinear al equipo alterno donde Carlos Cáceda fue el único titular del último encuentro jugado ante Olimpia de Paraguay por Copa Libertadores.

El colombiano Pérez fue una pesadilla para el equipo de Arequipa. Al minuto 21 tocó la puerta de Cáceda con un remate cruzado. Luis benites (27′) estrelló el balón en el palo izquierdo de Melgar. No obstante, Pérez (36′) fusiló a Cáceda luego de aprovechar un invento de Marcos Lliuya.

En la complementaria, Melgar salió en busca del empate y lo logró en los pies del argentino Magnín (52′) tras ejecutar la pena máxima de los 12 pasos. Soso movió sus fichas al hacer ingresar a los jugadores titulares como Alexis Arias, Horacio Orzán, Cristian Bordacahar y Bernardo Cuesta. Mejoró notablemente al punto que Alexis Arias se perdió un gol frente al arquero Ángel Zamudio.

Melgar suma su cuarto empate consecutivo en el Torneo Apertura y uno en la Copa Libertadores. Melgar no gana hace cuatro meses, la última vez fue el triunfo 1-0 frente a Alianza Lima por la primera final de los play off de la temporada 2022. Melgar suma cuatro puntos en la tabla de posiciones y Sport Huancayo 14 unidades.

Pablo Magnín: “Creo que hicimos bien, hemos mantenido la intensidad de ganar hasta el último minuto. Jugamos bien, el segundo tiempo arrancamos con ocasiones, en defensa nos paramos bien, el campo de juego no ayudó. Me estoy sintiendo bien en el equipo, el plantel me ha tratado de maravilla, estamos deseosos de comenzar a ganar”.