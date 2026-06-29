La selección de Argentina inició la preparación para el duelo del próximo viernes 3 de julio frente a Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con la preocupación por el estado físico de Gonzalo Montiel y Cristian “Cuti” Romero, quienes presentan molestias y permanecen en duda para el compromiso.

Montiel con robre cargamuscular, mientras que Romero también terminó con molestias en la rodilla tras la fase de grupos. No obstante, el cuerpo médico de la Albiceleste informó que ninguno de los dos presenta lesiones de consideración, por lo que podrán continuar en competencia. Su presencia frente al conjunto africano dependerá de la evolución que muestren en los próximos días.

En caso de que Romero no logre recuperarse a tiempo, Nicolás Otamendi aparece como la principal alternativa para ocupar un lugar en la zaga central. El experimentado defensor se perfila como el reemplazante natural para mantener la solidez defensiva mostrada por el equipo durante la primera fase.

Otra de las novedades estaría en el lateral izquierdo. Pese a las destacadas actuaciones de Facundo Medina en los encuentros frente a Argelia y Austria, todo indica que Nicolás Tagliafico, ya recuperado físicamente, volvería a la formación titular para el compromiso de eliminación directa.

En la mitad de la cancha no habría modificaciones y el técnico mantendría el tridente conformado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, una de las zonas de mayor regularidad del seleccionado argentino durante la fase de grupos.

En ofensiva, el regreso de Lionel Messi al equipo titular representa la principal novedad. El capitán estaría acompañado por Lautaro Martínez, quien se mantiene como la primera opción en el ataque.

Argentina llega a esta instancia con puntaje perfecto, ocho goles a favor y apenas uno en contra, aunque ahora tendrá al frente a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 tras dejar fuera de competencia a Uruguay.