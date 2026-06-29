La selección de Paraguay afrontará hoy uno de los mayores retos de su regreso a una Copa del Mundo al enfrentarse a la poderosa Alemania, desde las 15:30 horas, en el estadio de Foxborough, cerca de Boston.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro buscará un triunfo que le permita avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, respaldado por la confianza de un plantel que ha demostrado capacidad para competir ante rivales de alto nivel.

El combinado guaraní volvió a disputar un Mundial después de 16 años de ausencia y ha tenido un recorrido irregular en la fase de grupos. Debutó con una dura derrota por 4-1 frente a Estados Unidos, luego se recuperó con una ajustada victoria por 1-0 sobre Turquía y cerró la primera ronda con un empate sin goles ante Australia, resultados que lo mantienen con opciones de seguir en carrera.

Consciente de la magnitud del desafío, Gustavo Alfaro reconoció la dificultad del compromiso, aunque destacó el entusiasmo de sus dirigidos por disputar un encuentro de esta importancia. “Tenemos un partido muy complejo por delante, muy difícil. Una alegría muy grande”, manifestó el estratega durante la conferencia de prensa previa al compromiso.

El seleccionador paraguayo destacó además que su equipo ya demostró que puede competir de igual a igual frente a selecciones de primer nivel y aseguró que la tradicional garra guaraní será una de sus principales armas. “Estaremos a la altura del desafío confiando en lo que somos”, afirmó Alfaro, convencido de que sus futbolistas responderán en un escenario de máxima exigencia.

Más allá del resultado que obtenga ante Alemania, el entrenador consideró que este tipo de partidos representan una valiosa experiencia para el crecimiento del fútbol paraguayo.

“Más allá de que nos toque pasar o más allá de que nos toque quedar al margen, esto continúa. Paraguay ya está clasificado para el próximo Mundial”, señaló, en referencia a la clasificación automática que tendrá el país por ser una de las sedes de la Copa del Mundo de 2030 junto con Argentina y Uruguay.

El vencedor del enfrentamiento entre Paraguay y Alemania avanzará a los octavos de final, instancia en la que se medirá con el ganador del choque entre Francia y Suecia. Con ese objetivo en mente, la selección albirroja buscará escribir una nueva página en su historia mundialista y dar otro golpe ante una de las potencias del fútbol internacional.