En un fallo ejemplar contra la impunidad en zonas vulnerables, la justicia dictó cadena perpetua para un sujeto de 62 años. La Fiscalía Provincial Mixta de Pichari demostró la culpabilidad al hombre de iniciales N. H. C. por el delito de violación sexual de menor de edad.

Grave delito

La contundente condena se obtuvo tras un riguroso debate probatorio en juicio oral liderado por la fiscal Dina Nolasco Romani. El dictamen detalla que el delito principal ocurrió el pasado 11 de octubre de 2025 en el distrito cusqueño de Villa Virgen. Dicha localidad se encuentra ubicada en el corazón geopolítico del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.

La investigación fiscal reveló el “modus operandi” del agresor, quien aprovechaba la cercanía con el entorno familiar de la víctima. El imputado interceptó a la niña de diez años mientras jugaba, intentando comprar su silencio con diez soles para luego trasladarla. El vejamen se consumó en el interior de su domicilio ubicado en la transitada avenida Tahuantinsuyo.

La rápida alerta de un vecino, quien escuchó los gritos de auxilio, fue el detonante para movilizar a las fuerzas del orden. Agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron de forma inmediata y capturaron al implicado en flagrancia delictiva dentro del inmueble. Esta oportuna acción civil y policial impidió que el agresor evadiera la justicia en ese momento.

El proceso penal desnudó un sombrío escenario de agresiones sistemáticas previas que la víctima sufría tanto en la vivienda como en una chacra. El sujeto perpetraba los abusos en el centro poblado Villa Florida, manteniendo bajo sumisión psicológica a la menor. Para asegurar su silencio, el ahora sentenciado la amedrentaba con constantes y explícitas amenazas de muerte hacia su abuela materna.

La teoría del caso se sostuvo de forma irrebatible mediante el certificado médico legal y la declaración de la víctima en cámara Gesell. Con este resultado, el Distrito Fiscal de Ayacucho sienta un precedente clave en la lucha contra la violencia sexual en el VRAEM.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO