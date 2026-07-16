El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá este domingo 19 de julio a la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina. Así lo informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria afirmó que la presencia del presidente estadounidense en el Estadio Nueva York, Nueva Jersey, pondrá el broche final al campeonato que se ha convertido en el Mundial más visto, seguro y exitoso de la historia de Estados Unidos.

“Es una conclusión apropiada para un torneo que ha demostrado la capacidad de Estados Unidos para acoger al mundo en el escenario más grandioso”, sostuvo Leavitt.

Según Leavitt, el mandatario Trump también asistirá el viernes a una recepción que la FIFA organizará en la Torre Trump en Nueva York. El presidente del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, ya había anunciado en junio que Trump acudiría a la final y que entregaría el trofeo al equipo vencedor, aunque la Casa Blanca no lo había confirmado hasta ahora.

Consultada sobre si el mandatario apoyaría a Argentina o a España, Leavitt dijo no saberlo, después de que el presidente de Estados Unidos criticara al socio europeo en una cumbre de la OTAN la semana pasada por no ayudar en la guerra contra Irán.

Si bien Trump no había asistido a ningún partido del Mundial hasta la fecha, sí se había involucrado en el torneo de manera polémica a principios de julio, cuando admitió haber llamado a Infantino para que la FIFA revisara la decisión de suspender al delantero estadounidense Folarin Balogun por su expulsión frente a Bosnia y Herzegovina, en los dieciseisavos de final. Pese a ello, Estados Unidos quedó eliminado en octavos, goleado 4-1 por Bélgica.

El mandatario ha reclamado en repetidas ocasiones el mérito de haber asegurado para su país el derecho a ser coanfitrión del Mundial 2026 junto a Canadá y México, una decisión tomada por la FIFA durante su primer mandato.

No sería la primera vez que Trump entregue un trofeo mundialista, pues ya lo hizo en la primera edición del Mundial de Clubes disputada el año pasado en Estados Unidos.