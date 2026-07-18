La Selección Argentina afina los últimos detalles pensando en la gran final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni ya empieza a definir el equipo que saldrá a defender el título frente a España. El partido entre ambos finalistas será este domingo 19 de julio en el estadio de Nueva Jersey a las 2:00 p.m. (hora Perú).

Por ahora no hay certezas sobre la alineación de la Albiceleste para la definición de este domingo; no obstante, en el entrenamiento, el cuerpo técnico empezará a perfilar sus decisiones finales.

La sólida actuación en el triunfo 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales podría inclinar al entrenador a repetir el mismo equipo. Lo que sí parece descartado es que el DT nacido en Pujato realice cambios drásticos: si los hay, serán mínimos y apuntados a neutralizar las fortalezas del rival.

Si bien Gonzalo Montiel ingresó con buen nivel en el encuentro ante Inglaterra y aportó en la remontada, podría no ser titular pese a su buen momento. Su eficacia desde doce pasos abre la posibilidad de que Scaloni prefiera reservarlo para el cierre del partido.

La gran incógnita está en el mediocampo, donde se define si continuará con Giuliano Simeone por la banda derecha o si el entrenador apostará por la experiencia de Rodrigo De Paul, uno de los referentes del proceso y con pasado en definiciones de alta exigencia.

PROBABLE ONCE DE ARGENTINA

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ ARGENTINA VS. ESPAÑA?

Argentina se enfrentará a España este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford.

La “Albiceleste” de la mano de Lionel Scaloni espera conseguir su cuarta estrella y el bicampeonato en los mundiales. Con su máximo referente: Lionel Messi, el conjunto argentino intentará ganar el título.

Por su parte, “La Roja” llega a este encuentro tras derrotar a Francia. Es uno de los equipos más sólidos del torneo y, con su máximo referente, Lamine Yamal, el conjunto español quiere lograr el trofeo de campeón. De la mano de Luis de la Fuente, España buscará su segunda estrella.