A horas de disputar una de las semifinales del Mundial 2026, la Selección Argentina llegó al límite físico tras un torneo exigente, y Lionel Scaloni se guarda una carta bajo la manga: no repetir el mismo equipo que viene de eliminar a Suiza o hacer unos cambios para pasar a la final.

Durante la conferencia de prensa, previo al compromiso, Scaloni afirmó que se podría realizar algún cambio pensando en el rival, a fin de salir con lo mejor: “los chicos”. El objetivo es ser bicampeón de la Copa Mundial 2026.

En el equipo titular, Rodrigo De Paul o Enzo Fernández podrían arrancar desde el banco de suplentes para que ingrese Nico González. No obstante, cambiar a esta altura sería desafiante.

Por otro lado, en la última práctica de este martes 14 de julio en el predio de Atlanta United, el entrenador también probó una variante con línea de cinco defensores, el mismo recurso que utilizó en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Países Bajos. De confirmarse ese cambio, ingresarían Nicolás Otamendi, Giuliano Simeone y Nico González por De Paul, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.

Según información revelada por Diego Monroig en ESPN Mundial, entre De Paul y Enzo Fernández solo uno sería titular, mientras persiste la duda entre Otamendi o Tagliaco y Simeone o Nico González para completar el once.

Pese a las alternativas que maneja el cuerpo técnico, la magnitud del duelo ante “Los Tres Leones” invita a pensar que Scaloni podría optar por la cautela y mantener a los futbolistas de mayor confianza. De hacerlo, sería la quinta vez que el DT repite formación en más de 100 partidos.

POSIBLE ALINEACIÓN DE ARGENTINA

De mantener el esquema, Argentina saldría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico/Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul/Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone/Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Si el DT se inclina por la línea de tres centrales, el equipo sería: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nico González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

POSIBLE ALINEACIÓN DE INGLATERRA

Como se conoce, el duelo entre Argentina e Inglaterra se remonta desde la Guerra de las Malvinas hasta la Mano de Dios de Maradona.

El técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, reconoció la magnitud del obstáculo que representa Argentina, lo que podría dificultar el ingreso de Los Tres Leones a la final; no obstante, se sienten listos y preparados.

Por ello, Inglaterra se podría perfilar con Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.