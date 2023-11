El atleta piurano Freddy Pozo Guerrero vuelve a la pista atlética y se prepara para representar al Perú en el XXI Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster, a desarrollarse en la ciudad de Lima del 17 al 26 de noviembre del presente año.

En este nuevo desafío que le toca enfrentar la gacela piurana se siente motivado y se prepara con gran ahínco bajo las órdenes de su entrenador José Bonilla Cortés, para hacer una buena campaña.

NECESITA APOYO

“Regreso con fuerza al atletismo, que es un deporte que practico desde los 14 años. La Federación Máster de Atletismo me envió la invitación para participar del Sudamericano Internacional y acepté este nuevo reto. Llevo dos meses entrenando fuerte, realizando pruebas de resistencia y espero volver a mostrar mi mejor versión atlética”, sostuvo Freddy Pozo.

Pero la gacela piurana necesita del apoyo para ir a competir, “solamente la Municipalidad de Castilla me va apoyar con los pasajes y otras instituciones me han negado el apoyo. Me falta para la estadía y alimentación, como es un campeonato internacional que duran 10 días la bolsa de viaje es de casi dos mil soles”, finalizó.