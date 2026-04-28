Las semifinales de la UEFA Champions League marcarán la agenda futbolística de esta semana. Una de las llaves enfrentará al Atlético de Madrid y al Arsenal, que se medirá el miércoles a las 2:00 p. m. (hora de Perú, vía ESPN y Disney Plus), en el Estadio Metropolitano.

De acuerdo con los análisis de Inkabet, la casa peruana de apuestas, el Arsenal de Mikel Arteta parte como ligero favorito frente al Atlético de Madrid de Diego Simeone para el partido de ida. Los “Gunners” registran un 38 % de probabilidades de ganar; mientras que los “Colchoneros” alcanzan un 33 % de opciones de imponerse en casa.

Ambos clubes suelen ser protagonistas en sus respectivas ligas temporada tras temporada, pero aún no han logrado conquistar la Champions League. En ese contexto, vale la pena repasar cuáles han sido sus principales actuaciones en esta competencia.

El Atlético de Madrid ha jugado tres finales de la Liga de Campeones y en todas terminó subcampeón. En 1973/74 cayó ante el Bayern de Múnich, mientras que en 2013/14 perdió frente al Real Madrid en la prórroga por 4-1. Dos años más tarde, en la campaña 2015/16, volvió a enfrentar al conjunto blanco y fue derrotado en penales.

El Arsenal, en cambio, solo ha disputado una final de Champions League: la de la temporada 2005/06, en la que perdió 2-1 frente al FC Barcelona, en París. Desde entonces, no ha logrado regresar a esa instancia.

Un encuentro especial para Diego Simeone y Mikel Arteta

El “Cholo” Simeone está al mando del Atlético Madrid desde hace 15 años y esta es una nueva oportunidad para acercarse a ganar la Liga de Campeones. Durante su paso en el banquillo rojiblanco, el argentino ha ganado dos ligas españolas, una Copa, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopas de Europa. El título que catapultaría su legado en el Atlético es ganar la “Orejona”.

Por otro lado, Mikel Arteta, con siete años al mando del Arsenal, se ha consolidado como uno de los entrenadores con mayor estabilidad en el fútbol europeo con siete temporadas consecutivas dirigiendo. En ese contexto, ganar la Champions League en esta edición podría marcar un punto de inflexión en su carrera y posicionarlo entre los técnicos jóvenes más importantes de la actualidad.

Con respecto a las cuotas, si Arsenal gana, Inkabet paga 2.48; mientras que el triunfo del Atlético Madrid vale 2.82. El empate entre ambos conjuntos en la ida equivale a 3.15.