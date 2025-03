El equipo “Rey de Copas”, Atlético Torino de Talara, celebrando su 68 años de creación, le dio una gran alegría a sus hinchas, pues volvió a golear en la segunda fecha de la campeonato de Primera División en la Liga de Fútbol de Talara.

De la mano del experimentado entrenador Richard Oncoy, el “Taladro del norte” aplicó otra goleada en la serie “A”, está vez al Defensor Talara, al que le goleó por 4-0, con goles de Jorge Yanayaco, Edinson Domínguez, Kevin Alcalde y Carlos Montalbán.

Los miles de hinchas que asistieron al Estadio Campeonísimo de Talara, salieron más que satisfechos a seguir celebrando a este nuevo equipo arrollador que lleva anontando 19 goles en dos partidos.

GOLEADAS

Este es el segundo triunfo de los “Granates” con goleadas. El primero fue el domingo 16 en el debut del torneo, donde aplicaron una abultada goleada de 15-0 a su débil rival Sánchez Cerro.

En esa jornada los dirigidos por Richard Oncoy (ex jugador del Atlético Torino y ex entrenador de Juventud Cautivo en la etapa final de la Copa Perú 2024), fue una máquina haciendo goles y no perdonó a su rival y le encajó 15 tantos.

Sus jugadores que se convierten en grandes referentes al haber anotado también en la segunda fecha ante Defensor Talara, son: Jorge Yanayaco, Alejandro Montalbán y Kevin Alcalde (los 3 anotaron triplete en el arco sancherrista), la goleada la completaron con dobletes de Edinson Domínguez, Cristian Valverde y Franklin Godos.

OTROS RESULTADOS

Completando la segunda fecha en el grupo “A”, jugaron Acapulco que le ganó 2-1 Nelly Star y Sánchez Cerro que dio la sorpresa al ganar 3-1 a Baysol Jr.

Esta serie la comanda Torino (6 puntos), Nelly Star (3), Acapulco (3), Defensor Talara (3), Sánchez Cerro (3) y Baysol Jr (0).

Por el Grupo “B” Torino FC. empató 1-1 a Once Amigos y Blondell perdió por la mínima diferencia ante Vargas Machuca.

La serie la comanda Once Amigos (4), Asoc. Torino FC. (4), Vargas Machuca Jr. (3), Blondell (0) y Chocán (0), quien descansó en la segunda fecha.