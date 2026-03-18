Una segunda parte de ensueño, en la que el Barcelona se divirtió como pocas veces, permitió a los de Hansi Flick clasificarse para cuartos de final tras fulminar al Newcastle (7-2).
Los azulgranas pasaron de tener dudas durante muchos minutos del primer tiempo a fulminar al equipo inglés. Evidentemente el intervencionismo del técnico alemán se dejó ver, porque su equipo se recompuso en el inicio de la segunda parte y no dio ni una opción.
El Barcelona estuvo espléndido. Destacó Raphinha con dos goles, pero con dos asistencias y un penalti forzado, Lewandowski también anotó un doblete y la goleada la completaron Lamine, Fermín y Marc Bernal.
Así, el Barcelona castigó al Newcastle (7-2) en el Spotify Camp Nou con una goleada cimentada en el segundo tiempo y selló el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con un 8-3 en el global de la eliminatoria.
Los azulgranas ya están en cuartos y su rival saldrá del ganador del Tottenham-Atlético de Madrid (2-5).
Ficha técnica:
Barcelona: Joan García (Szczesny, min.82); Eric García (Araujo, min.22), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Espart, min.66); Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López (Dani Olmo, min.66), Raphinha; y Lewandowski (Ferran Torres, min.66).
Newcastle: Ramsdale; Trippier (Livramento, min.46), Thiaw, Burn, Hall; Tonali (Willock, min.55), Ramsey, Joelinton (Botman, min.64); Elanga (Murphy, min.64), Gordon (Osula, min.81) y Barnes.
Goles: 1-0, min.6: Raphinha. 1-1, min.15: Elanga. 2-1, min.18: Marc Bernal. 2-2, min.28: Elanga. 3-2, min.52+: Lamine Yamal, de penalti. 4-2, min.52: Fermín López. 5-2, min:56: Lewandowski. 6-2, min.61: Lewandowski. 7-2, min.72: Raphinha.
Árbitro: François Letexier (FRA). Amonestó a Joelinton (min.17), Trippier (min.50+) y Willock (min.60), por parte del Newcastle; y al segundo entrenador, Marcus Sorg (min.29), y Cubarsí (min.44), por parte del Barcelona.
Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Spotify Camp Nou ante 56.662 espectadores.