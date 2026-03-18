Una segunda parte de ensueño, en la que el Barcelona se divirtió como pocas veces, permitió a los de Hansi Flick clasificarse para cuartos de final tras fulminar al Newcastle (7-2).

El delantero del Barcelona Lamine Yamal (d) celebra con Raphinha en el Camp Nou. EFE/Siu Wu

Los azulgranas pasaron de tener dudas durante muchos minutos del primer tiempo a fulminar al equipo inglés. Evidentemente el intervencionismo del técnico alemán se dejó ver, porque su equipo se recompuso en el inicio de la segunda parte y no dio ni una opción.

El Barcelona estuvo espléndido. Destacó Raphinha con dos goles, pero con dos asistencias y un penalti forzado, Lewandowski también anotó un doblete y la goleada la completaron Lamine, Fermín y Marc Bernal.

El portero del Barcelona Joan García (2i) recibe atención médica durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. EFE/Alejandro García

Así, el Barcelona castigó al Newcastle (7-2) en el Spotify Camp Nou con una goleada cimentada en el segundo tiempo y selló el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con un 8-3 en el global de la eliminatoria.

El extremo del Newcastle Anthony Elanga (i) durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Barcelona y el Newcastle. EFE/ Alejandro Garcia

Los azulgranas ya están en cuartos y su rival saldrá del ganador del Tottenham-Atlético de Madrid (2-5).

El jugador del Barcelona Robert Lewandowski (izda) celebra con uno de los goles conseguidos durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Barcelona y el Newcastle, este miércoles en el Camp Nou. EFE/Alberto Estevez

Ficha técnica:

Barcelona: Joan García (Szczesny, min.82); Eric García (Araujo, min.22), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Espart, min.66); Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López (Dani Olmo, min.66), Raphinha; y Lewandowski (Ferran Torres, min.66).

Newcastle: Ramsdale; Trippier (Livramento, min.46), Thiaw, Burn, Hall; Tonali (Willock, min.55), Ramsey, Joelinton (Botman, min.64); Elanga (Murphy, min.64), Gordon (Osula, min.81) y Barnes.

Goles: 1-0, min.6: Raphinha. 1-1, min.15: Elanga. 2-1, min.18: Marc Bernal. 2-2, min.28: Elanga. 3-2, min.52+: Lamine Yamal, de penalti. 4-2, min.52: Fermín López. 5-2, min:56: Lewandowski. 6-2, min.61: Lewandowski. 7-2, min.72: Raphinha.

Árbitro: François Letexier (FRA). Amonestó a Joelinton (min.17), Trippier (min.50+) y Willock (min.60), por parte del Newcastle; y al segundo entrenador, Marcus Sorg (min.29), y Cubarsí (min.44), por parte del Barcelona.