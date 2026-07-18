El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en la previa de la gran final del Mundial 2026 ante España, donde repasó el presente del equipo, la relación con Luis de la Fuente (técnico de España) y el momento histórico que atraviesa Lionel Messi.

Uno de los pasajes centrales giró en torno a las similitudes entre ambos finalistas, pues, como se conoce, De la Fuente fue en algún tiempo el profesor de Scaloni, por lo que ambos tendrían cierto parecido en armar el juego. El entrenador español ya afirmó que sí existe esta relación similar; no obstante, al momento del partido serán detalles que definirán al ganador de la Copa Mundial.

“Basamos todo a través de la pelota; yo creo que en eso somos bastante parecidos. España ha ido de menos a más y seguramente el último ha sido el mejor de todos ante un rival como Francia. Los patrones de juego son a través del balón; están claros en los dos equipos, con algunos matices. A través de la pelota, en eso pensamos más o menos parecido”, sostuvo Scaloni.

Profundizó en que, al final, el fútbol se juega con la pelota y seguirá siendo de la misma manera a pesar del tiempo. Frente a ello, afirmó que España y Argentina protagonizarán un buen partido, porque son los equipos que merecieron llegar a la final.

Respecto a su relación amical con Luis de la Fuente, Scaloni fue claro al mencionar que sí hay una bonita amistad, pero no revelan estrategias específicas. Si bien cuentan con patrones similares, intentarán ser fuertes y aplicar ciertas estrategias para el partido, con el objetivo de conseguir la cuarta estrella para Argentina.

“A mí y a todo el grupo que hicimos el curso de entrenadores en Las Rozas, nos queda un gran recuerdo de él; era uno de los profesores con los que más hablamos, siempre respondía a las preguntas. Para mí ha sido un gran tipo y me pone contento su presente”, expresó.

MESSI, LA LEYENDA QUE SE DEBE DISFRUTAR

El momento más emotivo de la conferencia llegó al hablar de Lionel Messi. “Cómo ha llegado él es algo increíble. Por eso digo que lo disfrutemos y tenemos que valorar lo que hace. La historia y la leyenda son él. Nos ha llevado a años maravillosos. Los jugadores, lo que han hecho es algo maravilloso. El camino ha sido increíble”, indicó.

Consultado sobre si se trata del último partido mundialista del capitán argentino, prefirió no aventurar una respuesta: “No tengo idea. Pero no deja de sorprender”.

SOBRE YAMAL Y ESPAÑA

En cuanto a uno de los máximos exponentes de España, Lamine Yamal, Scaloni lo calificó como un patrimonio del fútbol, pues a sus cortos 19 años tiene un futuro muy valioso. “Tiene un montón para dar y va a dar alegría para España”, dijo.

Además, explicó que tanto para España como para otros equipos, se hizo el análisis correspondiente frente a los posibles resultados para la final.

“España es una gran selección y viene haciendo una buena etapa con Luis de la Fuente (...) No tengo supersticiones, pero imagino que el resto del cuerpo técnico sí. Intentaremos ganar la final”, puntualizó.