Bélgica logró una clasificación dramática a los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse 3-2 a Senegal en un encuentro lleno de emociones y cambios de rumbo. Los Diablos Rojos estuvieron contra las cuerdas durante gran parte del compromiso, pero reaccionaron a tiempo para sellar un sufrido triunfo que los mantiene con vida en la Copa del Mundo.

El conjunto africano golpeó primero gracias a Habib Diarra, quien aprovechó un rebote en el poste para enviar el balón al fondo del arco defendido por Thibaut Courtois. Apenas iniciado el segundo tiempo, Ismaila Sarr amplió la ventaja al minuto 51, tras recibir un largo servicio desde su propio campo, superar a tres defensores y definir con un potente remate cruzado ante la salida del experimentado guardameta belga.

Con Kevin De Bruyne desaparecido del partido y sustituido a los 55 minutos, el panorama era desalentador para Bélgica. Sin embargo, el técnico Rudi García apostó por una ofensiva total con el ingreso de Romelu Lukaku, decisión que terminó cambiando el destino del encuentro.

La reacción belga llegó en los minutos finales del tiempo reglamentario. Lukaku descontó a los 86 minutos al anticiparse en el área chica y definir junto al primer palo. Apenas tres minutos después, Youri Tielemans ganó por arriba a la defensa y al arquero senegalés para marcar el 2-2 y llevar la definición al tiempo suplementario.

Cuando todo hacía pensar que la clasificación se resolvería en la tanda de penales, Bélgica encontró el gol del triunfo en la última acción del partido. Tielemans convirtió un penal al minuto 120+5 para completar la remontada y desatar la celebración de los Diablos Rojos, que ahora esperan al ganador de la serie entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina en los octavos de final.