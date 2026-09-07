Como un león con hambre de triunfo, Bernardo Cuesta volvió a rugir y encaminó a FBC Melgar hacia una victoria que necesitaba con urgencia. ADT planteó resistencia durante la primera mitad, aunque el conjunto rojinegro terminó imponiendo su jerarquía.

El primer aviso, sin embargo, llegó por cuenta de la visita. A los 19 minutos, Jorge Cabezudo tuvo que intervenir con la mano derecha para bloquear un remate que llevaba destino de gol y evitar que ADT se adelantara en el marcador.

Melgar respondió a los 28 minutos con un rápido contragolpe. Nicolás Quagliata habilitó a Cuesta, cuyo remate terminó estrellándose en el travesaño. Poco después, el capitán rojinegro volvió a tener una inmejorable ocasión, pero su disparo desde el área salió por encima del arco defendido por Carlos Solís.

La insistencia tuvo premio antes del descanso. A los 45 minutos, Cuesta aprovechó un balón dentro del área y, esta vez, no perdonó para vencer la resistencia de Solís. El histórico goleador rojinegro celebró con emoción, dejando el último aliento en el grito de gol después de volver a encontrarse con las redes.

En el complemento, el delantero volvió a aparecer a los 63 minutos. Con un toque sutil dentro del área de ADT, Cuesta marcó el segundo de su cuenta personal y confirmó su gran jornada. Con este doblete, llegó a 207 goles con la camiseta de Melgar y 12 anotaciones en la presente temporada.

El marcador pudo ampliarse aún más a los 82 minutos, cuando el recién ingresado Jesús Alcántar se hizo presente en el área visitante. El defensor mexicano aprovechó un rebote y remató de izquierda al palo derecho de Solís para establecer el 3-0 definitivo.

Con la victoria, Melgar sumó 14 puntos en el Torneo Clausura, abandonó el incómodo undécimo lugar y ascendió al quinto puesto. En la tabla acumulada alcanzó las 42 unidades y trepó al cuarto lugar. ADT, en cambio, atraviesa una complicada situación: permanece con apenas 2 puntos en el Clausura, ocupa el penúltimo lugar y suma 21 unidades en el acumulado, quedando comprometido en la lucha por evitar el descenso.

Bernardo Cuesta celebra gol para el FBC Melgar que terminó venciendo 3-0 a ADT de Tarma, en la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar ganó 3-0 a ADT de Tarma, partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar ganó 3-0 a ADT de Tarma, partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar ganó 3-0 a ADT de Tarma, partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar ganó 3-0 a ADT de Tarma, partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FBC Melgar ganó 3-0 a ADT de Tarma, partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Bernardo Cuesta celebra gol para el FBC Melgar que terminó venciendo 3-0 a ADT de Tarma, en la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)