El nombre de Bernardo Cuesta quedará grabado en la historia de FBC Melgar. El delantero argentino, nacionalizado peruano, alcanzó los 201 goles con la camiseta rojinegra, convirtiéndose en el goleador más prolífico de toda la historia del Dominó.

Con esta cifra, Cuesta se consagra como leyenda viva del fútbol arequipeño, un hecho que enorgullece no solo al club, sino a toda la hinchada rojinegra.

Lo hizo en la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, anotando dos de los goles en la goleada 4-1 sobre Sport Huancayo. Fue, además, su sexta conquista en la presente temporada.

INICIO DE UNA HISTORIA

A lo largo de más de una década vistiendo la camiseta dominó, Cuesta fue construyendo su legado gol a gol. Como se recuerda, Bernardo Cuesta llegó a la ciudad de Arequipa en el 2012 procedente de Tiro Federal de Argentina, cuando tenía 23 años.

Su debut oficial con la camiseta rojinegra se produjo pocas semanas después, el 16 de septiembre de 2012, en una victoria por 5-1 ante Sport Boys.

En el 2022, vivió uno de sus años más productivos con 22 tantos. En esta temporada, Melgar consiguió ganar el Torneo Apertura 2022 y clasificó a la Copa Libertadores del próximo año.

En 2023 sumó 20, incluyendo 3 de la Copa Libertadores. En 2024 aportó 15 goles más, y en 2025 añadió cuatro. En lo que va del 2026 ya lleva seis, con la temporada aún en curso.

Debido a esta muestra, Bernardo se marchó a buscar nuevos retos en Colombia, Chile, México y hasta Tailandia. Sin embargo, su sombra nunca abandonó el Monumental de la UNSA, espacio que lo vio crecer y hasta la fecha sigue imparable.

Además, Cuesta superó lesiones duras entre 2024 y 2025 que habrían retirado a cualquiera; no obstante, él volvió para reclamar lo que es suyo. No le importó tener que jugar Liga 3, con aquellos jóvenes que ya lo veían como ídolo, si de volver a la competencia se trataba.