La selección de Brasil comenzó su preparación para los octavos de final del Mundial 2026 con la incertidumbre sobre el estado físico del mediocampista Lucas Paquetá. El entrenador Carlo Ancelotti aguarda los resultados de los exámenes médicos practicados al volante, quien abandonó el partido ante Japón debido a molestias musculares.

El técnico italiano dirigió este martes los entrenamientos en el campo de Columbia Park, en Morristown, Nueva Jersey, un día después de la sufrida victoria por 2-1 sobre Japón en Houston. Tras asegurar la clasificación, el comando técnico decidió dar descanso a los futbolistas que fueron titulares, así como a los atacantes Endrick y Gabriel Martinelli.

En total, trece jugadores no participaron del comienzo de la práctica sobre el césped y realizaron trabajos de recuperación en el gimnasio, como parte del plan de recuperación física diseñado por el cuerpo técnico para afrontar en las mejores condiciones la fase eliminatoria del torneo.

La principal preocupación pasa por Lucas Paquetá, quien fue titular en el mediocampo junto a Casemiro y Bruno Guimarães. El volante fue sometido la mañana del martes a un examen de imagen para determinar si presenta una lesión de consideración, según trascendió desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Otra de las novedades en el campamento brasileño fue la evolución de Raphinha. El atacante continúa con su proceso de recuperación y ya realizó ejercicios físicos sin balón, una señal positiva dentro de la transición para superar la lesión muscular que sufrió durante el segundo encuentro de la fase de grupos frente a Haití.

Pese a los avances, el cuerpo médico aún no confirma si el extremo del FC Barcelona estará en condiciones de reaparecer en los octavos de final. Raphinha no juega desde aquella lesión y su evolución será monitoreada en los próximos días antes de tomar una decisión definitiva.

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