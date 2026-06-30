Didier Deschamps volvió a dirigir a la selección de Francia y dejó en claro que su equipo no subestimará a Suecia, rival al que enfrentará hoy desde las 16:00 horas en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. El experimentado entrenador afirmó que, pese al favoritismo francés, el compromiso exigirá el máximo nivel de concentración.

“Volvemos a poner el contador en cero. Suecia no tendrá nada que perder y puede causarnos problemas. Hay confianza, pero no un exceso de confianza, porque sabemos que la calidad del rival va a subir”, declaró Deschamps en la antesala del encuentro.

El técnico francés se reincorporó al equipo luego de ausentarse en el último partido frente a Noruega debido al fallecimiento de su madre, situación que lo obligó a regresar temporalmente a su país. Tras superar ese difícil momento personal, aseguró estar listo para continuar al frente del combinado galo.

“Estoy bien, estoy aquí. Va bien tener la cabeza ocupada. He retomado mis funciones y todo ha ido bien para la selección francesa en ese tercer partido”, señaló Deschamps, quien ya anunció que dejará el cargo una vez concluya el Mundial 2026.

Francia mantiene intacta la ilusión de disputar su tercera final mundialista consecutiva. Los ‘Bleus’ conquistaron el título en 2018 al derrotar 4-2 a Croacia y fueron subcampeones en Catar 2022 tras caer en la definición por penales frente a Argentina. Ahora, el conjunto francés aspira a volver a la final del próximo 19 de julio en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, para intentar recuperar la corona.