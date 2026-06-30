El director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, afirmó que su equipo está preparado para afrontar el exigente desafío de enfrentar hoy, desde las 20:00 horas, a la selección de México por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. El estratega argentino aseguró que, pese a la fortaleza del rival y al respaldo de su afición, su plantel no buscará excusas y saldrá decidido a competir.

“Tienen una gran fortaleza en este estadio mítico, histórico. Será un hermoso desafío, una gran responsabilidad. No ponemos queja ni excusa, más allá del escenario y el adversario”, manifestó Beccacece en la conferencia de prensa previa al compromiso.

México, uno de los anfitriones del Mundial 2026, llega al encuentro con la confianza de haber completado una sólida fase de grupos, en la que no recibió goles. Además, el conjunto azteca espera que el apoyo de su público y la condición de local sean factores determinantes en un partido que se anticipa intenso y de gran desgaste físico.

Sin embargo, el técnico ecuatoriano descartó que la altitud de la Ciudad de México, ubicada a 2.240 metros sobre el nivel del mar, represente una ventaja para su rival. Ecuador, acostumbrado a disputar encuentros en escenarios similares, considera que ese aspecto no marcará diferencias en el desarrollo del compromiso.

Beccacece destacó el crecimiento de su selección y el deseo de seguir escribiendo una página histórica en el fútbol ecuatoriano. “Somos una selección que dio un paso importante. Después de veinte años se vuelve a meter en un cuarto partido y queremos hacer historia de por primera vez jugar un quinto, que es nuestro sueño”, concluyó el entrenador.