Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan este martes 30 de junio con una atractiva programación de tres encuentros que prometen emociones de principio a fin. Equipos de distintas latitudes saldrán en busca de un lugar en los octavos de final, en una jornada que tendrá como protagonistas a selecciones tradicionales y otras que buscan seguir haciendo historia.

La actividad comenzará a las 12:00 horas en el estadio Dallas, donde Costa de Marfil y Noruega abrirán la jornada en un compromiso que se perfila como uno de los más equilibrados de esta fase. Ambos combinados intentarán imponer sus fortalezas para mantenerse con vida en la máxima cita del fútbol.

Más tarde, a las 16:00 horas, Francia pondrá a prueba toda su experiencia cuando enfrente a Suecia en el estadio Nueva York–Nueva Jersey. Los franceses parten como favoritos por su trayectoria internacional, aunque el conjunto escandinavo buscará dar el golpe y avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El cierre de la jornada estará a cargo del anfitrión México, que desde las 20:00 horas recibirá a la sorprendente Ecuador en el estadio Ciudad de México. Con el respaldo de su afición, el combinado mexicano intentará imponer condiciones frente a un rival que ha sido una de las revelaciones del campeonato y que aspira a prolongar su destacada campaña.

DIECISEISAVOS DE FINAL

Costa de Marfil vs. Noruega

Estadio Dallas

Horario: 12:00 horas (PER/COL/ECU)

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Francia vs. Suecia

Estadio Nueva York Nueva Jersey

Horario: 16:00 horas (PER/COL/ECU)

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México vs. Ecuador

Estadio Ciudad de México

Horario: 20:00 horas (PER/COL/ECU)

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