FBC Melgar no pudo hacer valer su condición de local y empató sin goles frente a CD Moquegua, resultado que selló su eliminación de la Copa de la Liga. El compromiso se disputó en el estadio Melgar, cuyo terreno de juego presentó un evidente deterioro que dificultó el desarrollo normal del encuentro.

CD Moquegua sufrió las expulsiones de Panizo y Perleche, por lo que terminó disputando los últimos minutos con apenas nueve jugadores.

Durante el primer tiempo, el cuadro arequipeño generó las ocasiones más claras de gol. La más peligrosa llegó a través de Bernardo Cuesta, quien conectó de cabeza un preciso centro de Cristian Bordacahar, aunque su remate no encontró el camino hacia la red.

En la volante, Nicolás Quagliata asumió la responsabilidad de conducir el juego ofensivo de Melgar. Si bien mostró destellos de su calidad en algunos pasajes del partido, no logró marcar diferencias para romper la sólida defensa del conjunto moqueguano.

Con la necesidad de conseguir el triunfo, el entrenador Miguel Rondelli movió el banco de suplentes e hizo ingresar a Jefferson Cáceres y Ryu Yabiku para darle mayor peso al ataque. Sin embargo, las variantes no tuvieron el efecto esperado y el marcador permaneció inalterable hasta el pitazo final.

Melgar terminó en el último lugar del Grupo H con 1 punto, superado por Tacna Heróica 3 unidades y CD Moquegua con 4 puntos.

El técnico argentino había señalado previamente que no tenía las mejores impresiones sobre la Copa de la Liga y optó por preservar a algunos de sus habituales titulares. Esa decisión terminó influyendo en el rendimiento colectivo del equipo, que careció de la intensidad y profundidad necesarias para alcanzar la clasificación.

Tras quedar fuera del torneo, Melgar enfocará todos sus esfuerzos en la preparación para el comienzo del Torneo Clausura. Antes de su debut oficial, el conjunto rojinegro disputará un partido amistoso frente a Alianza Lima, programado para este sábado en la mañana.