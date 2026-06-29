La selección de Paraguay escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro, disputado en el estadio Boston, terminó igualado 1-1 tras los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario, por lo que la clasificación se definió desde los doce pasos, donde la Albirroja se impuso por 4-3.

Germany's players reacts during the penalty shootout of the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

El gran héroe de la jornada fue el arquero Orlando Gill, quien se convirtió en la figura indiscutible de la definición al atajar dos penales y beneficiarse de otro remate alemán que terminó desviado. Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah fallaron sus ejecuciones para el conjunto europeo, mientras que Antonio Sanabria y Fabián Balbuena erraron por el lado paraguayo.

PARTIDO

Paraguay mostró personalidad desde el inicio del compromiso. A los dos minutos, Junior Alonso estuvo cerca de abrir el marcador tras conectar un tiro de esquina ejecutado por Julio Enciso. La insistencia tuvo premio a los 42 minutos, cuando el propio Enciso apareció de cabeza para vencer al arquero alemán luego de un preciso centro desde la derecha de Matías Galarza.

Alemania reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate a los 54 minutos. Florian Wirtz envió un centro al área y Kai Havertz anticipó a la defensa paraguaya para peinar el balón y establecer el 1-1. Más adelante, el propio delantero alemán tuvo la oportunidad de darle la ventaja a su equipo, pero su cabezazo, a los 78 minutos, fue controlado con seguridad por Orlando Gill.

En el tiempo suplementario predominó la cautela. Ninguna de las dos selecciones quiso arriesgar de más, consciente de que un error podía significar la eliminación en una instancia de eliminación directa. El empate persistió y la definición se trasladó a la tanda de penales.

Desde los doce pasos, Paraguay mostró mayor eficacia y encontró en Orlando Gill al protagonista de la clasificación. Con dos atajadas decisivas y el fallo de otro ejecutante alemán, la Albirroja selló un histórico triunfo por 4-3 y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Francia y Suecia.