Con singular éxito se inauguró el torneo de fulbito de verano denominado Francisco “Pancho” Taboada Gómez, certamen que congrega a 113 equipos, reafirmando el compromiso con la promoción del deporte, la integración y la vida saludable en el distrito de Catacaos.

De esta manera, se vivió una verdadera fiesta deportiva, donde además se realizó la entrega de reconocimientos y resoluciones a destacados deportistas que brillaron en el balompié piurano, así como la labor de dirigentes y organizadores que contribuyen al fortalecimiento del deporte local y al desarrollo del talento cataquense.

EXITOSO

Fue una mañana calurosa de mucha participación tanto de los niños y jóvenes, así como de los padres de familia que agradecieron la gran iniciativa de la comuna distrital, que preside el alcalde Jhonny Cruz.

Este importante torneo se consolida como un espacio de sana competencia, confraternidad y descubrimiento de nuevos valores deportivos, impulsando el trabajo colectivo y el espíritu competitivo de niños, jóvenes y adultos, de donde saldrán nuevos talentos, que posteriormente brillarán a nivel regional.

La comunidad deportiva de Catacaos celebra así el inicio de una temporada que promete emociones, esfuerzo y unidad a través del deporte.