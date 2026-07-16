Campeonato nacional Ronex 2026 regresa con los mejores pilotos del país

Los mejores pilotos del país volverán a la pista este domingo 19 de julio durante la segunda fecha del Campeonato Nacional Ronex 2026, que se disputará en el Ronex Park.

La segunda jornada del campeonato será decisiva para varios competidores, ya que podría marcar diferencias en la clasificación general. Entre los pilotos que buscarán mantenerse en los primeros lugares figuran Fredie Blume, Beto Sánchez, Flavio Castro, José Piña y Raúl Velit, quienes llegan como protagonistas tras la primera fecha del certamen.

La jornada está dirigida a público de todas las edades y combinará las competencias en las distintas categorías del campeonato con la transmisión en vivo de la final del Mundial, en un ambiente pensado para toda la familia.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.

Puntaje Acumulado General del Campeonato:

Categoría Crosscar:

Fredie Blume – 48 PTS

Nicolás Landa – 41 PTS

Alex Heilbrunn – 14 PTS

Categoría RX 1600:

Beto Sánchez – 50 PTS

Fernando Dreyfuss – 42 PTS

José Camayo – 35 PTS

Categoría RX Fuerza Libre:

Raúl Velit – 50 PTS

Beto Sánchez – 41 PTS

Raul Coyo – 40 PTS

Categoría Velocross Pro:

Flavio Castro – 50 PTS

Manuel Medina – 43 PTS

Renzo Cecchi – 39 PTS

Categoría Mecánica Nacional:

José Piña – 50 PTS

Luciano Rodríguez – 40 PTS

Jerson Machuca – 36 PTS

Calendario de Competencias 2026: