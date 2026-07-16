Campeonato nacional Ronex 2026 regresa con los mejores pilotos del país

Los mejores pilotos del país volverán a la pista este domingo 19 de julio durante la segunda fecha del Campeonato Nacional Ronex 2026, que se disputará en el Ronex Park.
La segunda jornada del campeonato será decisiva para varios competidores, ya que podría marcar diferencias en la clasificación general. Entre los pilotos que buscarán mantenerse en los primeros lugares figuran Fredie Blume, Beto Sánchez, Flavio Castro, José Piña y Raúl Velit, quienes llegan como protagonistas tras la primera fecha del certamen.
La jornada está dirigida a público de todas las edades y combinará las competencias en las distintas categorías del campeonato con la transmisión en vivo de la final del Mundial, en un ambiente pensado para toda la familia.
Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.
Puntaje Acumulado General del Campeonato:
Categoría Crosscar:
Fredie Blume – 48 PTS
Nicolás Landa – 41 PTS
Alex Heilbrunn – 14 PTS
Categoría RX 1600:
Beto Sánchez – 50 PTS
Fernando Dreyfuss – 42 PTS
José Camayo – 35 PTS
Categoría RX Fuerza Libre:
Raúl Velit – 50 PTS
Beto Sánchez – 41 PTS
Raul Coyo – 40 PTS
Categoría Velocross Pro:
Flavio Castro – 50 PTS
Manuel Medina – 43 PTS
Renzo Cecchi – 39 PTS
Categoría Mecánica Nacional:
José Piña – 50 PTS
Luciano Rodríguez – 40 PTS
Jerson Machuca – 36 PTS
Calendario de Competencias 2026:
- Primera fecha: 26 de abril (Realizada)
- Segunda fecha: 19 de julio (Próxima)
- Tercera fecha: 27 de septiembre
- Cuarta fecha: 01 de noviembre
- Quinta fecha: 06 de diciembre