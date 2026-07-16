Los aficionados al fútbol en Perú podrán seguir la gran final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio a través de la señal abierta de América TV. El partido también estará disponible en los canales 4 y 704 HD.

La transmisión podrá verse además mediante América TVGO, plataforma que permitirá acceder al encuentro desde dispositivos como celulares, tablets y computadoras. El duelo definirá al campeón del torneo tras más de un mes de competencia.

El partido se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York/Nueva Jersey. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Lima y Bogotá, mientras que en Ciudad de México será a las 18:00 y en Buenos Aires y Montevideo a las 21:00.

España ya tiene asegurado su lugar en la final y espera al ganador del enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina.