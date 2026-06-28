El Mundial 2026 inicia hoy su fase de dieciseisavos de final con el enfrentamiento entre las selecciones de Canadá y Sudáfrica, que se disputará desde las 14:00 horas en el estadio Los Ángeles. Ambos equipos buscarán dar el primer paso en la ronda de eliminación directa, donde un solo error puede significar el adiós al campeonato.

El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final, instancia en la que se medirá con el vencedor del compromiso entre Países Bajos y Marruecos. Con ello, comienza una etapa en la que los favoritos intentarán confirmar su condición, mientras que las selecciones revelación buscarán seguir sorprendiendo en la máxima cita del fútbol.

Hasta el momento se han disputado 72 de los 104 partidos programados para el Mundial. Tras una intensa fase de grupos marcada por una gran cantidad de goles, récords y finales cargados de suspenso, 32 selecciones continúan en carrera por el título, mientras que otras 16 quedaron eliminadas y emprendieron el regreso a casa.

A partir de esta ronda, todos los encuentros serán de eliminación directa. Si al término de los 90 minutos reglamentarios persiste la igualdad, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. De mantenerse el empate, la clasificación se definirá mediante una tanda de tiros desde el punto penal para conocer al equipo que avanzará a la siguiente fase.

LLAVES DIECISEISAVOS DE FINAL

Alemania (1° del Grupo E) vs. Paraguay (Mejor tercero)

Francia (1° del Grupo I) vs. Suecia (Mejor tercero)

Sudáfrica (2° del Grupo A) vs. Canadá (2° del Grupo B)

Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° del Grupo C)

Portugal (2° del Grupo K) vs. Croacia (2° del Grupo L)

España (1° del Grupo H) vs. Austria (2° del Grupo J)

Estados Unidos (1° del Grupo D) vs. Bosnia (Mejor tercero)

Bélgica (1° Grupo G) vs. Senegal (Mejor tercero)

Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° del Grupo F)

Costa de Marfil (2° del Grupo E) vs. Noruega (2° del Grupo I)

México (1° del Grupo A) vs. Ecuador (Mejor tercero)

Inglaterra (1° del Grupo L) vs. RD Congo (Mejor tercero)

Argentina (1° del Grupo J) vs. Cabo Verde (2° del Grupo H)

Australia (2° del Grupo D) vs. Egipto (2° del Grupo G)

Suiza (1° del Grupo B) vs. Argelia (Mejor tercero)

Colombia (1° del Grupo K) vs. Ghana (Mejor tercero)