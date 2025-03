Copa Sudamericana: Cienciano pasa a la fase de grupos tras ganar al ADT en penales (FOTOS)

Trago amargo. La Asociación Deportiva Tarma quedó eliminado de la Copa Sudamericana, luego que Cienciano del Cusco lo derrotara en penales. La desazón quedó en los hinchas tarmeños, pero también en los jugadores y el director técnico, Carlos Desio, quien no dudó en pronunciarse al respecto.

Un juego injusto

+Al respecto, el director técnico señaló que lamentaba que esta oportunidad no se diera por segundo año consecutivo.

“Sigo con bronca, impotencia por todo, porque el fútbol es injusto. Pasó un equipo que no hizo nada, ni intentó nada solo defenderse y tirar pelotazos, dominamos el encuentro desde el primer minuto creamos situaciones manejamos los tiempos hubo un solo equipo dentro del campo y fuimos nosotros”, indicó.

Desio reconoció que fue un autogol el que le dio la oportunidad a Cienciano de pasar a la fase de penales. Ya que hasta ese momento ellos llevaban la ventaja de un gol que anotó Víctor Cedrón.

“Estamos salados con la Copa, es la segunda vez que por juego tendríamos que estar y se nos niega y eso duele mucho. Duele que también nos hayan robado la ilusión en los penales cobrando repetir un penal bien atajado mostrando una imagen cuando la pelota ya salió del pie y estaba separada. No veo adelantamiento. Pero acá no se puede retroceder las cosas sino seguir que estos golpes sirvan para aprender y no volver a cometerlos porque hasta ahora en juego creo que junto a Melgar somos los que mejores intentamos y si seguimos así podemos volver a soñar con algo bueno. Se lo debemos al hincha a todo Tarma y a nosotros mismos”, concluyó.