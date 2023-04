Carlos Desio, director técnico de Alianza Atlético señaló que está conforme con el accionar del equipo “Churre” y que la fortaleza está en la ofensiva y por ende en conseguir un triunfo categórico ante su rival Alianza Lima.

“Pienso que los “victorianos” tienen un equipo mixto, un plantel para poder afrontar los dos torneos y es un equipo difícil, pero saldremos decididos a enfrentar , no pensando que es un bicampeón nacional, sino como un equipo más”, señaló el estratega del equipo sullanero.

También puntualizó que ellos tienen su manera de pensar, “todo será en el arco contrario y jugar lo más lejos posible de nuestro arco. Esto es fútbol y siempre hay cosas por mejorar y saldremos a proponer para conseguir un triunfo”.

PUEDES VER: Adrián Fernández: “Estamos mentalizados para ganar al Alianza Lima”

SEGURO

Asimismo se refirió que jugando de local se hacen fuertes, “lo que no significa que no podamos perder. Vamos a enfrentar a equipos difíciles, como Alianza Lima, pero eso no importa, ni la camiseta ni el nombre del rival, en la cancha nos tenemos que imponer a través del juego, recuperación y valentía ”.

Por otro lado pidió el aliento de los hincha que aparte del calor tratarán de sacar el máximo provecho, “el calor es aliado nuestro, más la barra y ni así cambién de horario, nos da igual, porque sabemos que tenemos que hacer un buen partido, sólo vale el triunfo para seguir avanzando hacia nuesttros objetivos”.