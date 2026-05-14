En lo que va de 2026, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú registró 1,320 emergencias relacionadas con fugas de gas a nivel nacional.

Solo durante marzo se reportó la mayor cantidad de incidentes del primer trimestre, situación que ha encendido las alertas sobre la seguridad en el uso doméstico del gas.

En el Perú, más de 8 millones de hogares utilizan balón de gas como principal fuente de energía para cocinar, lo que convierte a este producto en un elemento esencial dentro de las viviendas.

Fallas y productos informales elevan riesgos

Especialistas advierten que muchas de las emergencias están asociadas a conexiones deterioradas, falta de mantenimiento y uso de implementos que no cumplen estándares de seguridad.

A ello se suma la comercialización de balones de procedencia informal y accesorios de baja calidad, los cuales incrementan el riesgo de accidentes domésticos.

“El aumento de estos casos demuestra que aún existen oportunidades de mejora en el uso del gas en los hogares”, señaló Ignacio Schneider, gerente general de Limagas.

El ejecutivo indicó que la empresa lanzó la campaña “Tu seguridad no tiene precio” para promover prácticas seguras y generar mayor conciencia sobre el uso responsable del gas.

Cómo identificar un balón de gas seguro

Karen Zapana, gerente de Seguridad y Medio Ambiente de Limagas, recomendó verificar varios aspectos antes de adquirir un balón de gas.

Revisar el precinto de seguridad

El sello debe encontrarse intacto y sin señales de manipulación.

Verificar el logotipo de la marca

El nombre o logotipo debe visualizarse claramente en la parte superior o en el asa del balón.

Confirmar colores y rotulado

Las diferencias en colores o etiquetas podrían indicar irregularidades o falsificaciones.

Comprar en puntos autorizados

Especialistas recomiendan adquirir balones únicamente en distribuidores formales o canales oficiales.

Prevención sigue siendo la principal herramienta

Los expertos recuerdan que la prevención continúa siendo la medida más efectiva para reducir accidentes vinculados al uso doméstico del gas.

Además de verificar la procedencia del balón, recomiendan revisar periódicamente mangueras y conexiones, así como evitar instalaciones improvisadas.